Данілов: Варто озирнутись і пригадати, як за неповні два роки ми пройшли шлях у двісті років

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що на другому році війни, незважаючи на шалену втому і стрес, українці демонструють оптимізм щодо майбутнього і впевненість у перемозі, хоча мужність і стійкість постійно піддаються випробуванню.

Таку думку він висловив у своєму блозі, опублікованому в «Українській правді», передає Укрінформ.

«Війна – найважче випробування, яке тільки може випасти на долю будь-якого народу. Історія таким жорстоким чином підтверджує життєздатність та право на існування. За десятиріччя миру, стрімкого поширення ідей свободи і прогресу, здавалося, що правила змінились. Але світ, та його частина, яка зробила крок у майбутнє – помилялась, забувши про тих, хто застряг у минулому», - зазначив Данілов.

За його словами, «у той час, коли одні перековували мечі на орала, інші штампували кувалди. Коли зійдуться у конфлікті дві непримиренні системи, стало питанням часу».

«Чому сучасними каталаунськими полями історія обрала Україну? Найкращу відповідь дав Тімоті Снайдера: "Україна перебуває в абсолютному центрі багатьох подій, які ми вважаємо центральними" – перша і друга світова війна, сталінський терор, Голокост, розпад радянського союзу. Чи варто після цього дивуватися, чому активна фаза війни 24 лютого 2022 року як найважливіша подія століття розгорнулась саме на українських полях? Де ще могла закінчитися російська імперська історія? Тільки там, де починалась. Українська місія - виправлення історичних помилок», - вважає Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що українці з гідністю прийняли історичний виклик, чому віддають належне наші друзі та із зубним скреготом визнають наші вороги.

«На другому році війни, незважаючи на шалену втому і стрес, ми демонструємо оптимізм щодо майбутнього і впевненість у перемозі, хоча мужність і стійкість постійно піддаються випробуванню. Чим вище в гору, тим сильніше бурі і крутіші схили, небезпечніші лавини і більше оманливих ущелин, тим важливіша рука друга і міцність спорядження – тим ближче до цілі. Коли світ тільки готується, ми вже в центрі боротьби. Тому нас не варто лякати, наприклад, результатами виборів у Словаччині, антиукраїнською позицією угорської влади, конфліктом на Близькому Сході, виборами в США – ми знаємо, що найтемніша ніч перед світанком», - наголосив Данілов.

Як він зауважив, «варто озирнутись і згадати, яка величезна дорога пройдена, скільки зроблено і що досягнуто, ким ми були до 24 лютого і ким ми стали, як за неповні два роки ми пройшли шлях у двісті років».

«І головне, про наші уроки, про те, що демократія і свобода має бути з кулаками і зубами, а біля орала завжди має стояти гарно змащений кулемет. Час нагадати різного роду диктаторам і любителям насильства, що не варто плутати гуманізм зі слабкістю, що Захід не купив свою свободу і не отримав її з неба, а виборов силою зброї і силою слова, якщо слова не були почуті. І цей тектонічний процес розпочато, ми знову в центрі, але цього разу ми не одні», - підкреслив секретар РНБО.