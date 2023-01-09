Укренерго: Атаки по українській енергетичній системі відбуваються за допомогою російських енергетиків

Масштабні атаки по українській енергетичній системі відбуваються також за допомогою російських енергетиків. Вони направляли ракети, так як знали слабкі місця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками", — зауважив "Financial Times" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, пояснюючи, чому Москва націлена на ключові вузли системи передачі, а не на електростанції.

За словами Кудрицького, російські інженери знали енергомережу України "як свою долоню", оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.

Але зараз українські енергетики краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак.