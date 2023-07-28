Кудрицький заявив про кратне збільшення багатомільярдної заборгованості перед Укренерго

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляє про кратне збільшення багатомільярдної заборгованості перед компанією, що призводить до дефіциту коштів та не дозволяє здійснювати виплату боргів перед ДП "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки "зеленої" енергії та здійснювати розрахунки на балансуючому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кудрицького під час брифінгу стосовно стану енергетичної системи України.

"На жаль, у нас є заборгованість і перед багатьма іншими учасниками ринку. Ця заборгованість виникає тому, що борг інших учасників ринку ще більший. Йдеться про десятки мільярдів перед нами", - сказав Кудрицький.

За його словами, ця спіраль боргів зʼявилася ще давно. Але за останній рік рівень боргів зріс кратно.

"І той факт, що ми боргуємо набагато меншу суму, ніж винні нам, свідчить про те, що ми частину грошей змогли взяти у вигляді грантів або кредитів", - пояснює Кудрицький.

Як вказує керівник компанії, є очікування, що ситуація з боргами має виправитись найближчим часом, у серпні-вересні.

"Якщо ж ця ситуація не виправиться, то треба шукати дуже глибинні рішення, щоб ці борги переставали зростати", - повідомив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заборгованість "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" щодо сплати послуги за збільшення частки електроенергії з альтернативних джерел продовжує збільшуватися і наразі досягла 23,6 млрд грн.

В цих умовах розрахунки Гарпоку перед підприємствами ВДЕ за вироблену електроенергію за 2022 рік складають 55%, а за перше півріччя 2023 близько 54%.