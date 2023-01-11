Шмигаль: Уряд планує розробити Соціальний кодекс України вже цього року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд цього року планує розробити Соціальний кодекс України.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр під час засідання уряду.
"На 2023 рік плануємо й далі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і поствоєнних умов. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України. Він включатиме в себе всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини", - сказав Шмигаль.
Він додав, що у пенсійній сфері планують розвивати накопичувальну пенсію, тому що дуже важливо дати можливість українцям уже в молодому віці подбати про свою старість.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023