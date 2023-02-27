Шмигаль: Україна завершує розвиток антикорупційної інфраструктури

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україна завершує розвиток антикорупційної інфраструктури, а терпимість до корупції в українському суспільстві стала нульовою.
"Україна завершує розбудову антикорупційної інфраструктури. Інституції повноцінно працюють і перевіряють усі рівні на предмет корупції. Суспільство змінилося внаслідок цієї війни і більше не пробачає ознак можливих правопорушень. У нас нульова терпимість до корупції", - сказав Шмигаль в інтерв'ю німецькому виданню Focus, текст якого публікує пресслужба українського уряду.
Водночас прем'єр наголосив, що реакція на прояви корупції в Україні тепер миттєва, що проявляється у швидкому затриманні людей, підозрюваних у корупційних злочинах.
На думку глави уряду, це свідчить про зміну підходу України до цих питань.
"Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції - я підкреслюю слово "поодинокі" - не толеруються, з ними негайно борються", - підсумував Шмигаль.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023