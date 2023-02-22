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Основною проблемою відновлення для бізнесу залишається непрогнозованість розвитку ситуації в Україні, - дослідження

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Станом на січень 2023 року основною проблемою відновлення для бізнесу залишається непрогнозованість розвитку ситуації в Україні, фінансові проблеми (відсутність достатнього капіталу) і недостатня кількість платоспроможних клієнтів в Україні.

Про це свідчать результати дослідження «Стан та потреби бізнесу в умовах війни», презентованого в Медіацентрі "Україна – Укрінформ".

«Дослідження проходило за усіма правилами вибірки по усій Україні. Опитані підприємці представляють всі українські регіони та різні індустрії. Всього проаналізовані відповіді 535 респондентів», - зазначив голова ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, очільник Advanter Group, співзасновник Центр економічного відновлення Aндрій Длігач.

Серед основних проблем розвитку 50,5% опитаних бізнесменів назвали відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів (у листопаді 2022 року на це вказували 39,5%). Від непрогнозованості розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку потерпають 48,4% опитаних (у листопаді було 44,2%), на відсутність достатнього капіталу вказують 40,4% (проти листопадових 42,1%).

Ключовою проблемою у взаємовідносинах із владою бізнес назвав блокування податкових накладних (42,2%), затримку з логістикою на кордоні, черги на митних пунктах (21,1%) і відмови у доступі до державної грантової програми допомоги бізнесу, програми "Доступні кредити 5-7-9%" (13,9%).

Вплинула на роботу бізнесу в січні й ситуація з відключенням електрики. 7,8% заявили, що фактично зупинили свою діяльність через проблему з енергопостачанням, 12,8% – втратили до 80% обороту, 16,7% – до 50% обороту, 28,3% – до 20-30% обороту, 19,2% – до 10% обороту. Водночас лише 15,1% бізнесменів повідомили, що ситуація з електроенергією практично не вплинула на їхню роботу.

Дослідження проводилося з 25 січня по 2 лютого 2023 року Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес спільно з Advanter Group за підтримки українських міністерств, Державної регуляторної служби, Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України.

Длігач
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