Президент Литви Гітанас Науседа закликав зупинити росію, поки вона не спричинила ядерної катастрофи.

Про це він повідомив у Twitter.

"російський ядерний шантаж триває, оскільки путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі. І знову - повне нехтування міжнародними угодами. Агресора необхідно зупинити, щоб він не спричинив ядерну катастрофу", - наголосив литовський лідер.

Нагадаємо, президент росії володимир путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив олександр лукашенко.