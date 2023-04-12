Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

В "Украерорусі" розповіли, коли відкриють повітряний простір України

160

Україна планує відкрити повітряний простір одразу після завершення воєнних дій та перемоги над росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Украерорух".

Зазначимо, що Європейської організації безпеки повітряної навігації спрогнозувала, що обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, росії та білорусі можуть зберегтися до 2029 року.

В "Украерорусі" зазначають, що Євроконтроль об’єднує 41 країну. Організація двічі на рік видає/оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по всіх країнах-членах та в цілому по Європейському регіону. Такі прогнози використовуються країнами-членами для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.

Зазначається, що останній прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме:

  • закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії,
  • суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), росії та білорусі (санкційні заборони),
  • суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон).

Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, - через відсутність наразі інших підтверджених вхідних даних для прогнозування.

"Проте що важливо розуміти - Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації", - зазначають в "Украерорусі".

Так, з огляду на військову агресію рф на території України, фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування - тобто до 2029 року. Після появи нових об’єктивних факторів, як завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю оновлять з використанням нових даних.

"Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією російської федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі", - підкреслюють у відомстві.

Так, спільно з Євроконтролем було розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що є невід’ємною частиною державних програм відновлення транспортного сектору та економіки.

Такий план охоплює повний спектр необхідних складових процесу:

  • відновлення інфраструктури,
  • операційні процедури,
  • авіаційну безпеку,
  • підготовку персоналу,
  • сертифікацію,
  • взаємодію з міжнародними партнерами,
  • фінансування.
Украерорух
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 апреля 2023
Вторник, 11 апреля 2023
Понедельник, 10 апреля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023