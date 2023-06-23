Для атак по Україні росія розпочала використовувати аеродром у Північній Осетії

Російська армія з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (Північний Кавказ, рф). Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні "Схем", передає УНН.

У ніч на 22 червня, за повідомленням Повітряних Сил України, з цього аеродрому злетіли борти ТУ-22М3, які запустили на Дніпропетровщину крилаті ракети Х-22, внаслідок чого було пошкоджено, зокрема, декілька приватних будинків, газопровід, водогін, лінії електропередач та автівки.

Вперше літаки стратегічної авіації ТУ-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, на цьому аеродромі Planet Labs зафіксував 24 травня цього року. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників.

При цьому ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.

Напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину на аеродромі поблизу Моздока розміщувалось 7 літаків стратегічної авіації ТУ-22М3. Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракет.

У коментарі Радіо Свобода військовий експерт Михайло Жирохов сказав, що це може свідчити про зміну тактики армією рф.

"Ті напрямки, які вони вже використовували – з боку Рязані, з боку Каспійського моря – вони вже досить потужно прикриті ППО, а аеродром «Моздок» дає можливість нанесення ударів з акваторії Чорного моря. До того ж, зменшення кількості палива для бойового вильоту дозволяє підвісити ще одну ракету до літака. Ефективність ракетних ударів може бути в рази більше", – додав Жирохов.