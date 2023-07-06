Науседа впевнений, що під час саміту НАТО вдасться домовитися про зобов’язання перед Україною

Під час саміту у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов’язання перед Україною, які не розчарують країну, яка протистоїть російському вторгненню
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю LRT.
«Я відчуваю, що ми все-таки знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли говорити»,– додав він.
За словами президента Литви, деякі країни НАТО приїдуть до Вільнюса із зобов'язаннями надати гарантії безпеки Україні, і вже є домовленість про створення ради Україна-НАТО для посилення інтеграції Києва в Альянс.
«Двері НАТО відкриті, але для деяких країн вони відкриваються дуже швидко, а інші взагалі не можуть знайти ці двері, і я вважаю, що українці цілком правильно ставлять питання про те, що вони сьогодні ще не є членами НАТО»,– підкреслив Науседа.
Крім того він запевнив, що коли президент Зеленський приїде до Вільнюса, то отримає не все чого хоче, але точно багато.
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