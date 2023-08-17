Юсов: «вагнерівці» ніколи не були ідейним проєктом

Ватажок пвк «вагнер» євген пригожин та його бойовики повернулися до старих проєктів після бунту в росії.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
Він зазначив, що «вагнерівці» ніколи не були ідейним проєктом, основний інтерес пригожина пов'язаний із грошима.
«ІПСО та тролінг, який ми бачимо у виконанні «вагнерівців» на кордонах країн-членів НАТО та ЄС, – це один із інструментів, які вони використовують та виконують сьогодні. А взагалі займаються власними справами, зокрема бізнес-проєктами», – розповів представник розвідки.
Він зазначив, що зараз пвк «вагнера» відновила діяльність, якою займалася до повномасштабного вторгнення росії в Україну.
«Це ж не ідеологічна структура. Там головний інтерес – меркантильний. Тим не менш, вони живі, на волі і зі значною можливістю всередині так званої російської федерації, і ззовні. І ми говоримо зараз не про Україну, а про їхню традиційну діяльність», – зазначив Юсов.
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