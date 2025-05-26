Юсов: Україна вже працює над наступними операціями з обміну полоненими

Завершивши масштабний обмін, під час якого додому повернулись 1000 українських захисників, країна вже працює над наступними операціями.
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна".
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів, разом з цим обміном від початку повномасштабного вторгнення додому повернулись вже 5757 громадян України та іноземців.
"Завершився 65 обмін військовополоненими. Додому повернулася ще 1000 захисників України... Робота триває - нам потрібно повернути кожного і кожну - це чітке завдання. Координаційний штаб вже працює над організацією і проведенням наступних операцій. Кожен українець має повернутися з російської неволі", - зазначив Юсов.
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