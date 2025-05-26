Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Юсов: Україна вже працює над наступними операціями з обміну полоненими

111
Юсов: Україна вже працює над наступними операціями з обміну полоненими

Завершивши масштабний обмін, під час якого додому повернулись 1000 українських захисників, країна вже працює над наступними операціями.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів, разом з цим обміном від початку повномасштабного вторгнення додому повернулись вже 5757 громадян України та іноземців.

"Завершився 65 обмін військовополоненими. Додому повернулася ще 1000 захисників України... Робота триває - нам потрібно повернути кожного і кожну - це чітке завдання. Координаційний штаб вже працює над організацією і проведенням наступних операцій. Кожен українець має повернутися з російської неволі", - зазначив Юсов.

Юсов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 26 мая 2025
Воскресенье, 25 мая 2025
Суббота, 24 мая 2025
Пятница, 23 мая 2025
Четверг, 22 мая 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023