Юсов: Україна вже працює над наступними операціями з обміну полоненими

Завершивши масштабний обмін, під час якого додому повернулись 1000 українських захисників, країна вже працює над наступними операціями.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів, разом з цим обміном від початку повномасштабного вторгнення додому повернулись вже 5757 громадян України та іноземців.

"Завершився 65 обмін військовополоненими. Додому повернулася ще 1000 захисників України... Робота триває - нам потрібно повернути кожного і кожну - це чітке завдання. Координаційний штаб вже працює над організацією і проведенням наступних операцій. Кожен українець має повернутися з російської неволі", - зазначив Юсов.