Юсов: режим в рф зміниться тільки шляхом бунту

росіяни не зможуть вийти на осмислений протест, вони не мають досвіду опору. Тому режим в рф зміниться тільки шляхом бунту.
Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
«Усі сценарії лягають на підготовлений ґрунт. Це народ, який сотні років жив у рабстві, там інституційно немає ні демократичних практик, ні досвіду опору», – зазначив Юсов.
За його словами, на якомусь етапі у росії ціни на нафту дозволяли прогодувати населення. Для багатьох цього виявилося достатньо, а решту або видавили з країни, або посадили до в'язниць.
«Але бунт все одно буде. Це питання часу...Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан - з цінностями, з конкретними вимогами та розумінням для чого. Оскільки суспільства там немає, це буде не протест, а бунт, який зрештою так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у росії», – упевнений представник ГУР.
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