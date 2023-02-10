Юсов: режим в рф зміниться тільки шляхом бунту

росіяни не зможуть вийти на осмислений протест, вони не мають досвіду опору. Тому режим в рф зміниться тільки шляхом бунту.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Усі сценарії лягають на підготовлений ґрунт. Це народ, який сотні років жив у рабстві, там інституційно немає ні демократичних практик, ні досвіду опору», – зазначив Юсов.

За його словами, на якомусь етапі у росії ціни на нафту дозволяли прогодувати населення. Для багатьох цього виявилося достатньо, а решту або видавили з країни, або посадили до в'язниць.

«Але бунт все одно буде. Це питання часу...Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан - з цінностями, з конкретними вимогами та розумінням для чого. Оскільки суспільства там немає, це буде не протест, а бунт, який зрештою так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у росії», – упевнений представник ГУР.