Опитування визначило, які джерела отримання інформації є найпопулярнішими серед українців

Майже за півтора року повномасштабної війни з росією сприйняття новин українцями поступово змінювалося. Національні канали обʼєднали в Єдиний телемарафон, також зросла популярність соціальних мереж.

Громадянська мережа "Опора" провела опитування серед громадян України, щоб визначити, які джерела отримання інформації є найпопулярнішими, чому довіряють більше і які подальші тенденції. Liga.Tech розповість головне з дослідження.

Найпопулярніші джерела отримання новин

Згідно з опитуванням, найпопулярнішим джерелом інформації для українців залишаються соціальні мережі. Привабливість цього каналу інформації зростає щороку – за даними дослідження, соцмережами для отримання новин користуються 77,9% опитаних. Їх обирають завдяки зручності та оперативності. Соцмережі не тільки забезпечують гнучкий доступ до інформації, яка цікавить конкретного користувача, а й швидко оновлюються.

Молодь, яка завжди була більш активною у світі цифрових технологій, очікувано лідирує в застосуванні соціальних мереж для отримання новин (95,8%). За останній рік помітно зросла активність у використанні цього каналу серед сорокарічних (до 87%) та навіть серед людей старших за 70 років (до 36%).

Є й інші фактори, які спонукають українців обирати соцмережі. Особливо це актуально для населених пунктів, де існують проблеми зі зв'язком, стабільним сигналом телебачення, електропостачанням. У таких умовах інтернет і соцмережі залишаються найбільш доступними та швидкими джерелами інформації.

Щодо інших джерел інформації – телебачення (на другому місці) за останній рік втратило популярність серед українців. Використання його як основного джерела інформації зменшилося з 66,7% до 62,5%. Особливо це стосується людей до 40 років. Однак популярність телебачення зростає на сході. Ймовірно, це повʼязано із перебоями в інтернет-звʼязку у цих регіонах, вважають автори дослідження.

Зростає й популярність радіо як джерела новин. За останній рік 33,7% опитаних вказали, що користуються ним.

Друковані ЗМІ також відчувають певне зростання популярності – за останній рік використання цього джерела збільшилося на 2,1%. Особливо це стосується людей віком 40-49 років.

Роль і популярність соціальних мереж

Найвищий рейтинг серед соціальних мереж належить Telegram. Цей месенджер використовують 71,3% опитаних, порівняно із 65,7% минулого року. Особливо вражає зростання використання серед людей старше 50 років, де популярність Telegram зросла на 11-13%.

Цим месенджером користуються найбільше жінки (76,1%) та жителі півдня та сходу України. Такі показники Telegram пояснюються його функціональністю – користувачі можуть обирати конкретні новинні джерела, які їх цікавлять, що робить його особливо зручним та персоналізованим джерелом інформації.

Зростання популярності також відзначається на YouTube, де питома вага користувачів для отримання новин зросла з 61,2% до 66,2%. Серед усіх вікових груп спостерігається більша зацікавленість хостингом, а найбільше зростання – серед людей старше 70 років.

Проти попереднього року відзначається невелике зниження популярності Facebook – з 57,8% до 55%. Зменшення частки користувачів відбулося серед молоді, але варто відзначити зростання використання цієї платформи серед людей старше 70 років.

Інші соціальні мережі, такі як Viber, Instagram, TikTok та Twitter, також не залишилися осторонь. Популярність Viber зросла на 2%, особливо серед старших користувачів. Instagram залишився стабільним з питомою вагою користувачів 29%. Однак найбільш вражаюче зростання за рік продемонстрував TikTok, який зріс на 5,6% та здобув популярність серед людей середнього віку та старших поколінь.

Чому довіряють більше

Зараз довіряють телебаченню 61,1% опитаних, тоді як соціальним мережам – 60%. Рівень довіри до інтернет-ресурсів без урахування соціальних мереж знизився з 48,8% до 45,1%.

Довіра до радіо та друкованих ЗМІ зростає. Радіо довіряють 41% опитаних, що на 6,7% більше, ніж минулого року. Друкованим ЗМІ довіряють 30,3% опитаних, цей показник зріс на 7,3% порівняно з минулим роком.

Щодо недовіри 7,7% опитаних не довіряють жодному з джерел. Цей показник більший серед старших вікових груп та жителів південних регіонів.

Дослідження тривало з 11 травня до 12 червня 2023 року. У ньому взяли участь 2013 повнолітніх громадян України, які на момент опитування проживали на території України, контрольованій українською владою.