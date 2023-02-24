КМІС: У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок

Для 87% українців жодні територіальні поступки не є припустимими, і лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 14-22 лютого 2023 року.

Як зазначається у пресрелізі КМІС, у грудні 2022 року 85% опитаних вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у грудні стільки ж, скільки й зараз (8%) виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій.

За даними опитування, у всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема, серед жителів сходу 82% виступають проти поступок (готові на поступки – лише 13%), а серед жителів півдня проти – 86% (готові – лише 9%). Порівняно з вереснем у всіх регіонах ситуація більш-менш стабільна.

«Загальна готовність до «важких компромісів» є важливим індикатором стійкості і готовності далі продовжувати боротьбу. Як можна бачити, українці і під кінець непростої зими зберігають згуртованість та бажання опиратися далі жорстокому агресорові. Наразі будь-який план, де українцям буде «продаватися» «мир в обмін території», приречений на провал і несприйняття суспільством», – зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2002 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (від 18 років) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% – для показників, близьких до 25%; 1,5% – для показників, близьких до 10%; 1,1% – для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.