Шмигаль: Облік майнових втрат громадян України внаслідок воєнних дій є пріоритетним

Облік майнових втрат громадян України внаслідок воєнних дій є пріоритетним в оцінці заподіяної державою-агресором шкоди, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками міжвідомчої наради.
"росія повинна відшкодувати всі збитки завдані війною. Координуємо роботу, щоб це було невідворотнім для агресора.... У пріоритеті - людиноцентричний підхід. Завдання - максимально врахувати всі можливі втрати кожного громадянина. У полі зору також збитки економіки, людського капіталу, підприємств. Як на рівні держави, так і на рівні громад", - написав Шмигаль у телеграмі в четвер.
За словами прем'єра, під час наради з Мін'юстом, Мінінфраструктури, Мінреінтеграції він заслухав інформацію щодо структури та класифікації заподіяної шкоди, яку буде запропоновано міжнародним партнерам.
"Обговорили функціонування та наповнення відповідних реєстрів. Усі дані фіксуються різними органами та взаємодіятимуть із Міжнародним реєстром збитків, який було створено у травні на саміті Ради Європи. За підсумками наради дав необхідні доручення відповідальним міністерствам. Змусимо росію за все заплатити", - резюмував Шмигаль.
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