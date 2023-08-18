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Юсов: Атаки на власне населення для путіна не новина, а регулярна практика

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Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що план здійснення провокації на Курській атомній електростанції в держави-агресорки російської федерації існує давно.

Про це він сказав в етері телемарафону.

"Такі сценарії точно розроблені і підготовлені до втілення в державі-агресорі, його терористичним воєнно-політичним керівництвом. Зрештою, атаки на власне цивільне населення, на власні цивільні об’єкти для путіна, для його режиму це не новина, це регулярна практика ", – повідомив Юсов.

За його словами, такий план існує давно і питання стоїть щодо прийняття остаточного рішення і команди – чи буде вона віддана.

Щодо можливого масштабу цих провокацій і радіаційної загрози Юсов зазначив, що наслідки подібних дій їхні організатори дуже часто не можуть прорахувати.

"Як, я впевнений, не могли до кінця передбачити наслідки рашисти підриву і знищення Каховської дамби, Каховської ГЕС. Так само як кожного разу, коли вони граються в ядерний тероризм на Запорізькій АЕС, звичайно, прорахувати до кінця якісь наслідки окупанти просто не можуть. Але наслідки у будь-яких подібних діях можуть бути значними", – наголосив представник ГУР.

Юсов підкреслив, що коли йдеться про Курськ, то насамперед йдеться про наслідки для росіян, цивільного населення держави-агресорки.

"Тому питання до населення території так званої російської федерації: які вони готові вживати заходи для того, щоб протидіяти таким намірам влади і людей, які узурпували владу? Чи (вони будуть – прим. ред.) далі терпіти і просто дивитися, як розгортаються події і казати, що все іде за планом?" – сказав він.

Юсов
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