Шмигаль: Україна отримала понад 2,3 млрд доларів на відновлення та захист об'єктів енергетики

Міжнародні партнери України вже надали 2,3 млрд доларів США на відновлення об'єктів енергетики та їхній захист.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, передає Укрінформ.
"Разом уряд України та держави-союзники спрямували на відновлення та захист енергетики 2,3 млрд доларів. Це, зокрема, кошти Світового банку, Європейського інвестиційного банку, ЄБРР, Євросоюзу, США, Японії, Північної екологічної фінансової корпорації, USAID та інших наших партнерів", - сказав Шмигаль.
Він подякував партнерам за надану допомогу. Шмигаль також наголосив, що ведеться серйозна і системна робота по захисту стратегічних об'єктів енергетики. Зокрема, на позаминулому засіданні Кабмін виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.
"Ми робимо проєкти, які ніхто ще у світі не робив. За тижні встановлюємо та ремонтуємо те, на що в інший час ішли б місяці або навіть роки. Дякую нашим інженерам, енергетикам, будівельникам за цю надзвичайну роботу", - зазначив очільник уряду.
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