The Telegraph: Байден має намір просити у Конгресу про найбільший пакет допомоги Україні

Президент США Джо Байден має намір просити у Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у розмірі $100 млрд, якого має вистачити приблизно на 2 роки, інформує видання The Telegraph.
За даними видання, президент США хоче вирішити проблему на вибори, оскільки скептики-республіканці продовжують створювати проблеми.
Як повідомляє The Telegraph, Білий дім розробляє плани звернення до Конгресу з проханням виділити найбільший пакет фінансування зброї та гуманітарної допомоги на тлі побоювань, що суперечки з приводу витрат можуть завдати шкоди президенту на виборах наступного року. Розмір пакета, за словами американських чиновників, може сягати $100 млрд.
"Ідею "великого пакету" рішуче підтримують багато хто в адміністрації. Прихильники України хочуть, щоб це був однозначний великий законопроект, а потім не стикатися з ним до наступних виборів", - заявило джерело The Telegraph.
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