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Нет доказательств, что действия Байдена в Украине были связаны с защитой Burisma, – Джон Хербст, экс-посол США в Украине

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Нет доказательств, что действия Байдена в Украине были связаны с защитой Burisma, – Джон Хербст, экс-посол США в Украине

«Украинские проблемы переплелись с очень эмоциональной внутренней политикой Америки», — заявил Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) в интервью Hromadske International.

Хербст ссылается на недавнюю политическую драму вокруг обвинений в адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена. В2014 году его сын, Хантер Байден, исполнял обязанности директора крупнейшей в Украине частной газодобывающей компании Burisma. Некоторые эксперты считают, что это создало конфликт интересов для тогдашнего вице-президента.

«Могу сказать, что люди, которые знают Украину, четко понимают, что существует очень мало конкретики, очень мало доказательств обвинений в отношении „вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году“, предполагаемых нарушений со стороны нашего посольства в Украине. Также очень мало или вовсе нет доказательств того, что действия вице-президента Байдена в Украине были связаны с защитой Burisma», — цитирует gazeta.ua слова Джона Хербста.

Ему известно о сложностях, которые ранее были у компании, но, по словам Хербста конфликт исчерпан и сегодня к компании не может быть вопросов.

«Я знаю, что в прошлом были вопросы относительно деятельности Burisma...В частности, мне известно, что один из наших послов в Украине, Джеффри Пайетт, очень критиковал генерального прокурора г-на Шокина. Его критика заключалась в том, что Шокин не предоставил информацию лондонскому Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах по делу касательно украинского правительства и Burisma, и это имело какое-то отношение к провалу данного дела для украинского правительства. Поэтому я подумал об этом, когда возникла идея работать с ними [Burisma]. Мне принесли решение лондонского судьи который [согласно своему письменному решению] закрыл дело, потому что правительство Великобритании не предоставило достаточных доказательств. Как только я это увидел, я не знал о каких-либо конкретных обвинениях против Burisma, которые, как вы могли бы сказать, были очень и очень тревожными», — заявил Джон Хербст, отвечая на вопрос о дальнейшем сотрудничестве между Atlantic Council и Burisma.

Хербст настаивает на том, что Burisma зарекомендовала себя как «хороший партнер», а совместные мероприятия Atlantic Council и Burisma отвечают национальным интересам Украины. Соответственно сотрудничество продолжится и в будущем.

США, Atlantic Council, Луценко, Хербст, Burisma, Herbst, Байден
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