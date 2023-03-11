Президент США та голова ЄК обговорили війну рф проти України

Президент США Джо Байден та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі у США обговорили питання економіки, торгівлі між континентами, а також війну рф проти України. Про це сказано у Twiter голова Єврокомісії.

Під час зустрічі з головою Білого дому фон дер Ляйєн висловила рішучість спільно підтримувати Україну у боротьбі за свободу та незалежність та змусити росію заплатити високу ціну за її жорстоку війну.

Також Штати та ЄС домовилися посилити дотримання санкцій проти росії, щоб "запобігти ухиленню та обходу".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну і зменшуватимемо здатність росії вести війну. Ми посилюємо контроль за дотриманням наших санкцій, щоб запобігти ухиленню та обходу. Ми повинні перекрити шляхи поставок, які продовжують живити російську військову машину, і накладатимемо санкції на тих, хто до цього причетний", - йдеться у повідомленні фон дер Ляйєн у соцмережі.

Також фон дер Ляйєн подякувала Байдену за підтримку та допомогу у порятунку Європи від залежності від енергоресурсів росії.

"ЄС та США посилили спільну енергетичну, економічну та національну безпеку. Я з нетерпінням чекаю ще більших досягнень у найближчі роки", - зазначив Байден.