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Шмигаль: Ми зняли бюрократичні перешкоди на імпорт сировини для виробництва боєприпасів

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Кабінет Міністрів України спростив імпорт сировини для виробництва боєприпасів і бойових частин безпілотних літальних апаратів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми зняли бюрократичні перешкоди для закупівель українських дронів. Сьогодні окремою постановою спрощуємо імпорт сировини для виробництва боєприпасів і бойових частин БПЛА", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, це рішення забезпечить потреби країни й дасть змогу наростити випуск безпілотників. "Цього року виробництво вже зросло в сотню разів і зросте ще більше", - сказав Шмигаль.

Шмигаль
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