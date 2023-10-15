Ван Ї запевняє, що відносини Китаю із США перестали погіршуватись і стабілізувалися

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у телефонній розмові сказав держсекретарю Ентоні Блінкену, що відносини Китаю та Сполучених Штатів перестали погіршуватись і стабілізувалися.
Про це повідомляє МЗС КНР, передає Укрінформ.
«Останнім часом Китай та Сполучені Штати провели низку контактів на високому рівні і в двосторонніх відносинах намітилася тенденція до стабілізації та припинення погіршення», - заявив Ван, зауваживши, що це вітається народами двох країн і міжнародним співтовариством.
Він висловив сподівання, що Сполучені Штати будуть і далі рухатись назустріч Китаю у врегулюванні розбіжностей між двома країнами, що сприятиме поверненню китайсько-американських відносин на шлях сталого розвитку.
У повідомленні китайського МЗС ідеться, що Блінкен, своєю чергою, запевнив у готовності Сполучених Штатів працювати з Китаєм для реалізації досягнутих домовленостей та сприяти стабільності американо-китайських відносин.
Телефонна розмова головних дипломатів Китаю і США відбулась на тлі підготовки Пекіном і Вашингтоном імовірної зустрічі лідерів двох країн Сі Цзіньпіна і Джо Байдена у Сан-Франциско, яка може відбутися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, запланованого на 11-17 листопада.
Впродовж літа Пекін відвідали держсекретар Ентоні Блінкен, міністри фінансів Джанет Єллен і торгівлі Джина Раймондо та посланник президента США з клімату Джон Керрі.
У Вашингтоні й Пекіні погоджуються, що для подальшої нормалізації американо-китайських відносин потрібна зустріч лідерів двох країн, проте сторони мають дещо відмінне бачення її проведення.
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