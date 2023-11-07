Науседа: Дипломатичні зусилля Литви будуть спрямовані на мобілізацію міжнародної підтримки України

В умовах, коли увага міжнародної спільноти звернена на нові конфлікти, що розгоряються у світі, дипломатичні зусилля Литви мають бути і будуть спрямовані на мобілізацію міжнародної підтримки України.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Науседа наголосив, що нові конфлікти, які виникають у різних частинах світу, відволікають увагу світової спільноти від війни росії проти України та загалом від агресивних зовнішньополітичних намірів росії.

"Україна мала, має і матиме для нас екзистенціальне значення. І всі дипломатичні зусилля мають бути зосереджені на цьому пріоритеті. Не можна допустити втоми від війни, що б не сталося. Ми маємо продовжувати послідовно мобілізовувати всебічну міжнародну підтримку України, порушувати питання відповідальності росії за агресію та воєнні злочини, зберігати євроатлантичну перспективу України в міжнародному порядку денному", - сказав він.