МО хоче на 100% забезпечити ЗСУ товарами українського виробництва

Міністерство оборони працює над тим, щоб на 100% забезпечувати Збройні сили бронежилетами, касками, тактичним спорядженням, одягом та їжею українського виробництва. Водночас, головний критерієм залишається якість та конкурентна ціна.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що відомство ініціювало зустріч із представниками українського бізнесу, які постачають товари для армії.
Зокрема, на зустрічі обговорили, як зробити співпрацю бізнесу з державою передбачуваною, щоб бізнес міг планувати витрати під замовлення МОУ.
Підприємці кажуть, що готові повністю забезпечувати тилові потреби ЗСУ якісними товарами.
Як зауважують в Міноборони, в 2024 році забезпеченням ЗСУ одягом, їжею, пально-мастильними матеріалами, бронежилетами, касками та тактичним спорядженням буде займатися новостворене підприємство «Агенція закупівель у сфері оборони».
Наразі «Агенція закупівель у сфері оборони» готується до перших закупівель за напрямом харчування.
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