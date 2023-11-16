Уряд Чехії підтримав пропозицію про заморожування усіх активів росії на чеській території

Уряд Чехії в середу підтримав пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського про заморожування усіх державних активів росії на чеській території.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Ліпавський написав у Twitter (X).
"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці. На цьому комерційна діяльність, яку росія використовує для фінансування вбивств українців, закінчується", – написав голова чеського МЗС.
Він не конкретизував обсягу цих активів і термінів утілення рішення.
Водночас на пресконференції, яку цитує портал Novinky, Ліпавський оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента рф "госзагрансобственность".
"Підприємство є юридичною особою, яка фінансує російський режим, який вбиває мирне населення в Україні", – зазначив він.
Голова МЗС Чехії вказав, що об'єкти нерухомості, пов’язані з "госзагрансобственностью", розміщені переважно у Празі та Карлових Варах. Фінансові рахунки підприємства будуть заблоковані, а його власність у земельному кадастрі заморожена, аби воно не змогло продати нерухомість.
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