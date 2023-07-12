Президент Чехії: Вікно можливостей для військового прогресу України більш-менш закриється до кінця цього року

Президент Чеської Республіки Петр Павел на саміті НАТО 11 липня заявив, що вікно можливостей для військового прогресу України «більш-менш закриється до кінця цього року» через майбутні вибори в США та інших країнах. Про це пише The New York Times.

За словами Павела, це може означати, що союзники не так охоче надаватимуть нинішній рівень підтримки. Президент Чехії сказав, що до наступного року можна буде побачити «ще одне зниження готовності масово підтримувати Україну, надаючи їй більше озброєння».

«Що б не було досягнуто до кінця цього року, це буде основою для переговорів», – сказав Павел.

Його слова контрастували із заявами інших лідерів на саміті, які припустили, що військова підтримка України залишиться на тому ж рівні в осяжному майбутньому, пише видання.

Нагадаємо, раніше Петр Павел заявив, що Україна матиме лише одну спробу для контрнаступу. За його словами, після наступної зими буде складно зберегти належний рівень підтримки.

«Втома від війни – це не тільки виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, але й втома в країнах, які надають допомогу», – сказав президент Чехії.