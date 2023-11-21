Федоров: ЗСУ отримали перші 3 000 FPV-дронів від операції "Єдність"

Збройні сили України отримали перші 3 000 FPV-дронів від операції "Єдність" — спільного збору UNITED24, "Повернись живим" та monobank. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
"Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Ці потужні "пташки" допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку", — написав Федоров.
Загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе.
Як повідомляли ЗМІ, один з найбільших донатів до збору внесла компанія Favbet — 10 млн грн.
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