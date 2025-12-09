Федоров: Ми почнемо розбудовувати вертикаль CDTO в армії

Міноборони останнім часом змогло провести фундаментальні зміни в частині запровадження діджитал-сервісів у ЗСУ, оскільки цифровізація в армії під час війни є пріоритетом уряду.

Про це заявив під час виступу на Digital Defence Forum перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент Укрінформу.

«Цифрова команда Міністерства оборони змогла за останній час зробити фундаментальні зміни, які призведуть до покращення якості прийняття рішень в армії та сервісів. Якщо говорити про цифровізацію армії, то під час повномасштабної війни для нас це є пріоритетом. Дуже багато зусиль покладено на впровадження цих змін», - сказав Федоров.

Він звернув увагу присутніх на те, що ці зміни у сфері оборони стали можливі завдяки трьом факторам. По-перше, усі рішення ухвалюються на основі отриманих даних. По-друге, налагоджений постійний зворотний зв’язок від військових. І третє – децентралізація сервісів з одночасною ефективною взаємодією підрозділів у їхніх межах.

«Ми бачимо це на прикладі впровадження Delta і програми е-балів. У рамках цих баз розвідники шерять цілі з ударними юнітами, ті вражають цілі – шерять бали і так далі», - додав Федоров.

За його словами, усі подальші діджитал-рішення будуть спиратися на ці три фактори. Так, у найближчий час в армії запрацює електронна система обліку зброї, що дозволить в режимі реального часу розуміти, на якому рівні підрозділи нею забезпечені. Також очікується впровадження систем, які допоможуть визначати ефективність використання того чи іншого майна.

«Ми почнемо розбудовувати вертикаль CDTO в армії (Chief Digital Transformation Officer, заступники з цифрової трансформації – ред.), продовжимо удосконалювати системи Delta, DOT-Chain, які на сьогодні і так вже є революційними. Все це дозволить нам приймати рішення набагато швидше, бути більш ефективними і дбати про життя наших військових», - зазначив перший віцепрем’єр-міністр.