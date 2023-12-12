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Конеченков: З початку повномасштабного вторгнення в Україні було побудовано три вітроелектростанції

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З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні було побудовано три вітроелектростанції, загальна потужність яких становить понад 200 МВт, повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

"Протягом війни три ВЕС побудовано - це Тилігульська ВЕС ДТЕК (114 МВт, Миколаївська область - ЕР), друга черга Дністровської ВЕС 60 МВт на Одещині Elementum Energy і третя станція - на Львівщині компанії "Еко-Оптіма". П'ять її турбін уже працюють і ще п'ять цього тижня буде підключено, тобто введено 54,6 МВт потужності. Турбіни фірми Nordex завезені вже протягом війни", - сказав Конеченков під час форуму "Правові та технічні виклики для розкриття вітроенергетичного потенціалу України", організованого в Києві в понеділок Міністерством енергетики та Данським енергетичним агентством.

При цьому він зазначив, що загальна встановлена потужність ВЕС на всій території України становить 1,86 ГВт, із них 71% або 1,317 ГВт окуповані. За даними голови УВЕА, найбільше потужності, що перебуває в окупації, належить компанії ДТЕК - 498 МВт.

Він також уточнив актуальну наразі кількість пошкоджених вітротурбін, зазначивши, що їх уже 10 (до кінця минулого року п'ять були повністю зруйновані й дві пошкоджені частково - ЕР).

"Були обстріли, знаємо про 10 пошкоджених турбін, причому шість - на окупованій території, чотири - у Миколаївській області. Ми все ж таки очікуємо, що після звільнення наших земель турбіни буде перезапущено", - зазначив Конеченков.

Конеченков, вітроелектростанція
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