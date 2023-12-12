Конеченков: З початку повномасштабного вторгнення в Україні було побудовано три вітроелектростанції

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні було побудовано три вітроелектростанції, загальна потужність яких становить понад 200 МВт, повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.
"Протягом війни три ВЕС побудовано - це Тилігульська ВЕС ДТЕК (114 МВт, Миколаївська область - ЕР), друга черга Дністровської ВЕС 60 МВт на Одещині Elementum Energy і третя станція - на Львівщині компанії "Еко-Оптіма". П'ять її турбін уже працюють і ще п'ять цього тижня буде підключено, тобто введено 54,6 МВт потужності. Турбіни фірми Nordex завезені вже протягом війни", - сказав Конеченков під час форуму "Правові та технічні виклики для розкриття вітроенергетичного потенціалу України", організованого в Києві в понеділок Міністерством енергетики та Данським енергетичним агентством.
При цьому він зазначив, що загальна встановлена потужність ВЕС на всій території України становить 1,86 ГВт, із них 71% або 1,317 ГВт окуповані. За даними голови УВЕА, найбільше потужності, що перебуває в окупації, належить компанії ДТЕК - 498 МВт.
Він також уточнив актуальну наразі кількість пошкоджених вітротурбін, зазначивши, що їх уже 10 (до кінця минулого року п'ять були повністю зруйновані й дві пошкоджені частково - ЕР).
"Були обстріли, знаємо про 10 пошкоджених турбін, причому шість - на окупованій території, чотири - у Миколаївській області. Ми все ж таки очікуємо, що після звільнення наших земель турбіни буде перезапущено", - зазначив Конеченков.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023