Верещинська: Через борги зелена енергетика знаходиться в стані виживання

Інвестори у відновлювану енергетику України хочуть бачити від держави затверджену дорожню карту щодо плану та шляхів погашення боргів в зеленій енергетиці, яка через цю проблему наразі знаходиться в стані виживання, заявила Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства.

«Багато виробників, за ті гроші, що зараз отримують від держави, можуть виплачувати лише певні відсотки по кредитам. Я не впевнена, що у багатьох вистачає коштів, щоб покривати саме тіло кредиту. Зараз ми не говоримо про прибутки, а говоримо про стан виживання галузі», – сказала Верещинська.

За її словами, інвестори чекають на покращення економічної ситуації або хоча б на затверджену дорожню карту щодо того, як і коли держава планує погашати борги.

«Дуже сильно впливає на те, як виробники можуть комунікувати з банками з приводу адекватної реструктуризації. Частина з них реструктуризувала свої борги, але все рівно… Дорожня карта має з'явитися і не змінюватися через тиждень чи через місяць», – зазначила директорка ЄУЄА.

Вона підкреслила, що інвестори чітко розуміють, що держава не спроможна поки забезпечити 100% рівень оплат.

«Всі це приймають, ніхто не відривається від реальності, не вимагають 100% виплат… Найкраще в даному випадку знати як перед виробниками будуть розраховуватися і це даватиме їм можливості виконати планування з банками та інвесторами в середньострокову та довгострокову перспективу», – сказала Верещинська.