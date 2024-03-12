Експерт: Найближчим часом немає жодної причини, яка може спонукати гривню до будь-якого падіння

Зараз немає жодної причини, яка могла б вплинути на значне падіння чи зростання курсу української гривні проти долара чи євро найближчим часом.
У коментарі Фактам ICTV економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, що курс гривні залишатиметься на такому ж рівні, як і зараз.
«Не спостерігається ніякого падіння гривні. За останні кілька тижнів гривня коливається, але ніякого падіння немає. Вона рухається то вгору, то вниз, але залишається орієнтовно на одному і тому ж самому місці», – сказав економіст.
Сергій Фурса наголосив, що зараз навряд чи відбудеться різкий рух курсу гривні, тому що для цього немає жодних причин.
«Найближчим часом немає жодної причини, яка може спонукати гривню до будь-якого падіння чи зростання. Немає жодної причини для різкого руху курсі гривні», – вважає Сергій Фурса.
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