Науседа: Для мене важливо побачити, що європейські інституції готові розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що для нього важливо, щоб європейські інституції розпочали переговори про вступ з Україною у червні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав по прибутті на саміт ЄС.

"Для мене важливо сьогодні побачити, що європейські інституції готові розпочати переговори і зробити це у червні цього року", – сказав Науседа.

"Ми повинні зробити це якомога швидше і це питання довіри до нас. Україна зробила свою роботу, Україна імплементувала необхідні реформи в екстраординарній ситуації та умовах. Тепер наша черга", – наголосив Науседа.

Водночас, за словами литовського президента, жодна з країн-кандидатів на вступ не матиме привілейованої позиції, коли йдеться про вступ до ЄС.