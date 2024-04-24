Командувач НГУ: Зараз ротація відбувається завдяки внутрішнім переміщенням та рекрутингу

Для проведення ротації в зоні бойових дій необхідно набрати нових людей до лав Сил оборони. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів командувач Національної гвардії України (НГУ) Олександр Півненко.

За його словами, брак людей в НГУ є, адже триває повномасштабна війна.

"Не буде мобілізації – не буде ротації. Без неї люди виснажуються. Жоден підрозділ не може два-три роки воювати в обороні. Особливо якщо стоїть на напрямку, який цікавий противнику", – заявив Півненко.

Командувач Нацгвардії зазначив, що бійці втомлюються, тому їх потрібно міняти.

За його словами, зараз ротація відбувається завдяки внутрішнім переміщенням та рекрутингу.