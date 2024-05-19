У ПФУ розповіли як вплине нечіткий відбиток печатки у трудовій книжці на страховий стаж

Нечіткий відбиток печатки у трудовій книжці не завадить зарахуванню стажу роботи. Однак це можливо при умові, якщо дані про цей період є у Реєстрі застрахованих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як зазначили у ПФУ, людина самостійно може ознайомитись з інформацією про страховий стаж та розмір заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії, на веб-порталі електронних послуг ПФУ через особистий кабінет.

У випадку, якщо ж у трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи - для підтвердження стажу обов'язково приймаються дані, які є у реєстрі застрахованих осіб.