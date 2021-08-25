ПФУ увеличил финансирование пенсий

Пенсионный фонд Украины 25 мая 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Всего за август 2021 года на пенсии направлено 44,3 млрд гривен, что больше, чем в июле (42,4 млрд гривен) и в июне (42,6 млрд гривен).
Кабинет министров с 1 июля 2021 года установил надбавки к пенсиям 400 тысяч бывших полицейских и военных. Эти деньги было решено выплатить в августе.
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