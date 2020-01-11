ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 году

В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами в 59 лет (с 1 апреля 2020 года — 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. Об этом говорится в разъяснении ПФУ.

Как напоминают в ПФУ, с каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

«Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту после достижения 63 или 65 лет. Если человек будет продолжать официально работать и приобретет необходимый страховой стаж, то пенсия может быть назначена сразу после его приобретения», — говорится в сообщении.

Как отметили в Пенсионном фонде, в случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, на пенсию можно выйти после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа. Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.