Ніколов: В кошторисах Миколаївської ОВА завищені ціни практично на всі будматеріали для зведення фортифікаційних споруд

В кошторисах Миколаївської ОВА завищені ціни практично на всі будматеріали для зведення фортифікаційних споруд.

Про це заявив журналіст-розслідувач, співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов в інтерв'ю "Українській правді".

"Віталій Кім пустився берега. Ми з'ясували, що у фортифікаційних кошторисах Миколаївської адміністрації були найдорожчі колоди по всій Україні. Найдорожчі від усіх облдержадміністрацій, в два рази дорожчі, ніж у тих скандальних закупівлях Харкова. І це мається на увазі ціна колод без доставки. Нагадаю, кошториси, фортифікаційні підряди Миколаївської ОВА мають загальний розмір пів мільярда гривень. І в тих кошторисах ми бачили завищені ціни фактично на всі будматеріали, які використовувались для фортифікацій", - заявив Юрій Ніколов.

За його словами, настільки завищені ціни – лише в обладміністрації Віталія Кіма.

"Аж так відзначитись зуміла тільки Миколаївська обладміністрація і ще трохи поруч – Волинська. Решта обладміністрацій, які ми аналізували – загалом в нас було в переліку 10 замовників фортифікацій – мали набагато пристойніші ціни. Тобто можна казати про те, що в сім'ї не без урода. Не всі хворі, а знайшлося одне пацавате дитя. От така біда", - зазначив Ніколов.

Він наголосив, що, якби ціни не були завищені, набагато більше територій могли б бути захищеними.

"Це не дитсадочок десь у тилу відремонтувати-притирити. Це про фортифікації. Питання в тому, що на одну й ту саму суму маємо менше фортифікацій, ніж могли. А потім виходить така дичина, як на Харківщині, що всі дивуються: "Рашисти наступають, а де наші фортифікації?" - "А грошей не хватило". А виявляється, що фортифікацій могло бути на ті самі гроші просто більше. Більше територій захищено. Оце та сама корупція, яка вбиває, - підкреслив Юрій Ніколов.

Журналіст вважає, що цими питаннями мали б зацікавитися Державна аудиторська служба, Національна поліція та НАБУ. Проте влада не реагує на такі викриття.

"Про жодне кримінальне провадження по цьому я досі нічого не знаю", - заявив Ніколов.

Нагадаємо, 30 травня видання "Наші гроші" опублікувало матеріал про завищення цін на будівництві фортифікаційних споруд. У ньому зазначалося, що у фортифікаційних кошторисах Миколаївської ОВА вартість соснових колод втричі вища від ринкових цін і складає 11 400 грн за кубометр без вартості доставки.