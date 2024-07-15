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Поліція ініціювала ініціювала ведення електронного документування адміністративних порушень

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Національна поліція України (НПУ) ініціювала ведення електронного документування адміністративних порушень, що автоматизує робочий процес та займе значно менше часу. Разом із тим, протоколи в паперовому вигляді є рівнозначними й мають однакову, відповідно до законодавства, юридичну силу.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, поліцейський роздруковує електронний протокол на спеціальному пристрої у двох примірниках, один із яких під розписку вручається водію. Інший примірник залишається в поліцейського та в подальшому надсилається на розгляд до суду разом з іншими матеріалами справи.

Метою запровадження електронних протоколів у сфері забезпечення дорожнього руху є:

  • автоматизація робочих процесів;
  • своєчасність надсилання матеріалів до суду;
  • автоматична перевірка за наявними інформаційними базами особи та транспортного засобу на предмет перебування їх в розшуку, повторності порушення, дійсності посвідчення водія тощо;
  • спрощення обміну даними між державними структурами;
  • відсутність людського або корупційного фактору.

Серед переваг для особи, відносно якої складається електронний протокол, поліцейські відзначають, що інформація про особу та транспортний засіб до електронного протоколу може завантажуватися через застосунок "Дія". Крім того, протокол автоматично відправляється в поліцейські бази та до суду одразу після оформлення. Також покращується якість складання адміністративних матеріалів, оскільки виключається фактор нерозбірливого почерку.

"Національна поліція продовжує працювати в напрямку цифровізації своїх послуг для ще більшої зручності та мобільності", - підсумували правоохоронники.

НПУ
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