НГУ: Українські захисники адаптувалися і почали розвиватися, щоб бути ефективними не числом, а навичками, досвідом, технологіями

Українські захисники дуже адаптувалися і почали розвиватися, щоб бути ефективними не числом, а навичками, досвідом, технологіями. Про це в коментарі LIGA.net розповів командувач Нацгвардії України (НГУ) Олександр Півненко.
Україна зараз має чи не найдосвідченішу армію у світі, найактуальніший бойовий досвід, а також підтримку багатьох країн світу.
"Усе це – наша постійна наполеглива робота і єдність – дає міцне підґрунтя для впевненості [у перемозі]", – сказав він.
Концептуально, за його словами, військові зараз повинні прискорено адаптуватися під сучасні виклики на фронті, на кордоні, безпекові виклики, щоб дати відсіч ворогу, а також захистити громадян і державу.
"Це наша внутрішня робота, це ті потрібні рішення, які робляться на рівні держави й сприяють нарощенню наших спроможностей, це допомога наших партнерів. І це, до речі, те, що ми почали робити з початку повномасштабного вторгнення і свідомо робимо зараз", – зазначив Півненко.
Сучасні засоби зв'язку, управління боєм, безпілотні системи, зміна тактики й асиметричні дії нівелюють зусилля ворога. Саме на цьому роблять акцент у Нацгвардії під час змін у структурі бригад, у підготовці, в адаптації навчальних програм, зазначив командувач Нацгвардії.
"Так, війна виснажлива. Але, як і у довгому марафоні, коли ти готуєшся, тренуєшся – ти зможеш пройти довгу дистанцію і бути переможцем", – підсумував Півненко.
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