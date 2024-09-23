Мінторгівлі США виступає за заборону китайського програмного забезпечення

Очікується, що в понеділок Міністерство торгівлі США запропонує заборонити китайське програмне і апаратне забезпечення у транспортних засобах.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Адміністрація Байдена висловила серйозне занепокоєння щодо збору китайськими компаніями даних про водіїв та інфраструктуру США, а також потенційного іноземного маніпулювання транспортними засобами, підключеними до інтернету та навігаційних систем.
Зокрема, США планує заборонити імпорт і продаж транспортних засобів з Китаю з програмним або програмним чи апаратним китайським забезпеченням.
У травні міністр торгівлі Джина Раймондо заявила про значні ризики китайського програмного або апаратного забезпечення в підключених автомобілях США.
Департамент також планує запропонувати, щоб заборона на програмне забезпечення набула чинності з 2027 модельного року, а заборона на апаратне забезпечення набуде чинності в січні 2029 або 2030 модельного року.
Під заборону потраплять автомобілі з певними функціями Bluetooth, супутникового зв'язку та бездротового зв'язку, а також високоавтономні транспортні засоби, які можуть працювати без водія за кермом.
Джерела видання також поінформували, що заборони будуть поширюватися і на інших іноземних супротивників США, включаючи росію.
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