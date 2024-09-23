Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Мінторгівлі США виступає за заборону китайського програмного забезпечення

108

Очікується, що в понеділок Міністерство торгівлі США запропонує заборонити китайське програмне і апаратне забезпечення у транспортних засобах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Адміністрація Байдена висловила серйозне занепокоєння щодо збору китайськими компаніями даних про водіїв та інфраструктуру США, а також потенційного іноземного маніпулювання транспортними засобами, підключеними до інтернету та навігаційних систем.

Зокрема, США планує заборонити імпорт і продаж транспортних засобів з Китаю з програмним або програмним чи апаратним китайським забезпеченням.

У травні міністр торгівлі Джина Раймондо заявила про значні ризики китайського програмного або апаратного забезпечення в підключених автомобілях США.

Департамент також планує запропонувати, щоб заборона на програмне забезпечення набула чинності з 2027 модельного року, а заборона на апаратне забезпечення набуде чинності в січні 2029 або 2030 модельного року.

Під заборону потраплять автомобілі з певними функціями Bluetooth, супутникового зв'язку та бездротового зв'язку, а також високоавтономні транспортні засоби, які можуть працювати без водія за кермом.

Джерела видання також поінформували, що заборони будуть поширюватися і на інших іноземних супротивників США, включаючи росію.

США
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 23 сентября 2024
Воскресенье, 22 сентября 2024
Суббота, 21 сентября 2024
Пятница, 20 сентября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023