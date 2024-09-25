МО України поновлює призначення керівників своїх підприємств на конкурсних засадах

Міністерство оборони поновлює призначення керівників своїх підприємств на конкурсних засадах.
Про це повідомляє Міноборони, передають Українські Новини.
"Кандидатів на посади керівників підприємств, управління яких здійснює Міноборони, віднині визначатиме спеціалізована робоча група. Це дасть змогу залучати професійних менеджерів та якісніше задовольняти потреби Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що робоча група з відбору вже розпочала роботу.
Рішення Міноборони стосуватиметься виключно підприємств у оперативному підпорядкуванні оборонного відомства та має на меті забезпечення прозорого визначення претендентів на керівні посади.
Робоча група визначатиме та затверджуватиме критерії оцінювання кандидатів на ці посади для кожного підприємства окремо, відбір кандидатів відбуватиметься на засадах прозорості критеріїв оцінювання та вимог до посади, відкритості оголошень про конкурс.
Передбачається також залучення професійної рекрутингової компанії до процедури відбору та запрошення представників міжнародних організацій, дипломатичних установ, експертного середовища до участі в засіданнях робочої групи з відбору.
Очікується, що рішення сприятиме довірі громадянського суспільства та партнерів до рішень Міноборони як ефективного власника держпідприємств.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023