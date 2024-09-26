ОЕСР: Очікуване падіння темпів зростання російського ВВП буде найсуттєвішим серед найбільших економік світу

Економічне зростання в росії сповільниться з прогнозованих 3,7% за підсумками 2024 року до 1,1% у 2025 році. Про це свідчать дані проміжного економічного прогнозу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Очікуване падіння темпів зростання російського ВВП буде найсуттєвішим серед 22 найбільших економік світу, зазначених у звіті ОЕСР.
Найактивніше розвиватиметься економіка Аргентини: з прогнозованого падіння на 4% у 2024 році до зростання у 3,9% за підсумками 2025 року.
Прогнозується, що зростання ВВП у Сполучених Штатах сповільниться, попри пом'якшення грошово-кредитної політики до 2,6% у 2024 році та до 1,6% у 2025 році.
У єврозоні прогнозується зростання на рівні 0,7% у 2024 році та прискорення до 1,3% у 2025 році завдяки відновленню реальних доходів і покращенню доступності кредитів.
Очікується, що зростання Китаю сповільниться до 4,9% у 2024 році та 4,5% у 2025 році через стриманий споживчий попит та корекцію в секторі нерухомості.
Загалом зростання світової економіки прискориться до 3,2% за підсумками 2024 року. У попередньому прогнозі ОЕСР очікувала зростання глобального ВВП на 3,1%. Прогноз на 2025 рік залишився без змін – 3,2%.
"Світова економіка починає виходити з кризи, інфляція знижується, а зростання торгівлі стійке. Ми очікуємо, що глобальне зростання залишиться стійким на рівні 3,2% — що у 2024 році, що у 2025 році", – підтвердив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.
За його словами, зниження інфляції відкриває можливості для пом'якшення відсоткових ставок. Прогнозується, що до кінця 2025 року інфляція повернеться до цільових показників центральних банків у більшості країн G20 і сповільниться до 5,4% у 2024 році та 3,3% у 2025 році, порівнюючи з 6,1% у 2023 році.
У прогнозі йдеться й про низку ризиків. Так, поточна геополітична і торговельна напруженість, зокрема через воєнну агресію росії проти України й конфлікти на Близькому Сході, ризикує знову підштовхнути інфляцію і чинити тиск на економічну активність у світі.
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