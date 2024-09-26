Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

ОЕСР: Очікуване падіння темпів зростання російського ВВП буде найсуттєвішим серед найбільших економік світу

143

Економічне зростання в росії сповільниться з прогнозованих 3,7% за підсумками 2024 року до 1,1% у 2025 році. Про це свідчать дані проміжного економічного прогнозу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Очікуване падіння темпів зростання російського ВВП буде найсуттєвішим серед 22 найбільших економік світу, зазначених у звіті ОЕСР.

Найактивніше розвиватиметься економіка Аргентини: з прогнозованого падіння на 4% у 2024 році до зростання у 3,9% за підсумками 2025 року.

Прогнозується, що зростання ВВП у Сполучених Штатах сповільниться, попри пом'якшення грошово-кредитної політики до 2,6% у 2024 році та до 1,6% у 2025 році.

У єврозоні прогнозується зростання на рівні 0,7% у 2024 році та прискорення до 1,3% у 2025 році завдяки відновленню реальних доходів і покращенню доступності кредитів.

Очікується, що зростання Китаю сповільниться до 4,9% у 2024 році та 4,5% у 2025 році через стриманий споживчий попит та корекцію в секторі нерухомості.

Загалом зростання світової економіки прискориться до 3,2% за підсумками 2024 року. У попередньому прогнозі ОЕСР очікувала зростання глобального ВВП на 3,1%. Прогноз на 2025 рік залишився без змін – 3,2%.

"Світова економіка починає виходити з кризи, інфляція знижується, а зростання торгівлі стійке. Ми очікуємо, що глобальне зростання залишиться стійким на рівні 3,2% — що у 2024 році, що у 2025 році", – підтвердив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.

За його словами, зниження інфляції відкриває можливості для пом'якшення відсоткових ставок. Прогнозується, що до кінця 2025 року інфляція повернеться до цільових показників центральних банків у більшості країн G20 і сповільниться до 5,4% у 2024 році та 3,3% у 2025 році, порівнюючи з 6,1% у 2023 році.

У прогнозі йдеться й про низку ризиків. Так, поточна геополітична і торговельна напруженість, зокрема через воєнну агресію росії проти України й конфлікти на Близькому Сході, ризикує знову підштовхнути інфляцію і чинити тиск на економічну активність у світі.

ОЕСР
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 26 сентября 2024
Среда, 25 сентября 2024
Вторник, 24 сентября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023