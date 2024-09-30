У Мінцифрі не коментують можливе призначення Федорова міністром оборони

У Мінцифрі заявили, що не коментують заяви анонімних телеграм-каналів. Йдеться про повідомлення про те, що нібито Михайло Федоров, який нині обіймає посаду віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації, стане міністром оборони, пише УНН.

На прохання прокоментувати повідомлення каналу щодо призначення Михайла Федорова в Міноборони, в Мінцифрі відповіли журналісту УНН: "Заяви анонімних телеграм-каналів не коментуємо".

В Telegram-каналах сьогодні, 29 вересня з'явилися повідомлення про те, що нібито Михайла Федорова буде призначено на посаду міністра оборони замість Рустема Умєрова. Також повідомлялося, що нібито звільнять голову ГУР Кирила Буданова. На його місце має прийти Олег Іващенко, який зараз очолює Службу зовнішньої розвідки.

Наразі повідомлення про зміни видалені з Telegram-каналу "Джокер", що був першоджерелом. Водночас, інформація продовжує розповсюджуватися.