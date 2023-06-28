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Федоров назвав кількість українських компаній, які виробляють дрони

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Федоров назвав кількість українських компаній, які виробляють дрони

Український ринок з виробництва безпілотників активно розвивається; наразі в країні понад 100 компаній виготовляють дрони.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю для Радіо NV, передає Укрінформ.

Федоров наголосив, що нині на ринку відбувається технологічна революція, якій передувало скасування майже всіх блокерів: введено fast-track для БпЛА, скасовано ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для дронів, усунуто зайву бюрократію, спрощено допуск для експлуатації.

«Фінансування збільшено, є позитивна динаміка. Але цього недостатньо, нам потрібно ще більше БпЛА. Ми зрозуміємо, що в нас достатньо безпілотників лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року. Виробництво необхідно збільшувати та стимулювати», - додав міністр.

Федоров
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