Експерт: Україні необхідно внести зміни в законодавство, які прискорять будівництво потужностей вітроенергетики

Народні депутати України мають внести зміни в законодавство, які прискорять будівництво потужностей вітроенергетики в Україні.

Про це в ефірі каналу Прямий заявив Андрій Конеченков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації.

Він нагадав, що в липні поточного року нардепи скасували мито та ПДВ на імпорт енергетичного обладнання, однак без підтримки залишились проєкти вітроенергетики.

"Код в Митному кодексі, який би допоміг не сплачувати ПДВ при ввозі обладнання вітротурбін на останньому засіданні Верховної Ради знімається... Якщо така пільга є для інших енергетичних технологій, то чому б не допомогти вітроенергетиці", - сказав Конеченков.

За його словами, інвесторам у вітроенергетику держава ПДВ всеодно відшкодує, але вже тільки після введення електростанції в експлуатацію.

Він розповів, що в парламенті зареєстрований законопроект №11445, який би дозволив надати стимули й для вітроенергетики, однак він не погоджується до голосування в Раді.

"Всі компанії сьогодні могли б швидше завозити вітротурбіни і швидше будувати, якби була така допомога з боку Комітету з податкової політики. Але він заблокував цю історію", - зазначив голова правління УВЕА.

Він підкреслив, що підтримка держави важлива для того, щоб інвестори змогли побудувати 900 МВт вітроенергетики до середини 2026 року.