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Шмигаль: Україна отримала $1,35 млрд грантових коштів від США

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У державний бюджет України надійшло $1,35 млрд грантових коштів від США.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, виділені кошти уряд України спрямує на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

«Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США. Вдячні нашим американським партнерам за цю підтримку», – наголосив Денис Шмигаль.

За даними Міністерства фінансів України, пряма бюджетна підтримка від Сполучених Штатів з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів, що є найбільшою фінансовою допомогою Україні серед усіх країн світу.

Як зауважив міністр фінансів Сергій Марченко, партнерство Києва і Вашингтона допомагає Україні зберігати фінансову стабільність та надавати українцям основні державні послуги, зокрема освіту, та підтримувати рятувальні служби.

У 2024 році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд доларів, із яких вже мобілізовано 5,2 млрд доларів.

Шмигаль
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