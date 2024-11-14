Найбільшу підтримку підвищення військового збору демонструє захід України, - опитування

Згідно з останнім опитуванням, проведеним Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI), думки українців щодо підвищення військового збору з 1,5% до 5% суттєво різняться залежно від регіону, вікових та доходних груп.
Результати показують, що найбільшу підтримку підвищення військового збору демонструє захід України – 36% респондентів висловилися "однозначно" або "скоріше підтримують" ініціативу. У центральних областях цей показник становить 32%, у східних – 30%, а найменше підтримки в південних регіонах – лише 28%.
Опитування також свідчить про значні відмінності у ставленні до підвищення військового збору серед вікових груп. Найбільшу підтримку висловлюють респонденти віком від 51 року і старше – 39% з них підтримують ідею. Серед молодших вікових груп (18-35 років) цей показник дещо нижчий і становить 29%, а серед респондентів віком 36-50 років підтримка є найнижчою – 23%.
Дохідність також впливає на ставлення до підвищення військового збору. Серед дуже бідних респондентів рівень підтримки становить 39%, серед бідних – 31%, а серед забезпечених – 35%.
Методологія дослідження
Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 27 вересня до 1 жовтня 2024 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Загалом було опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Дані були зважені за регіональними та віковими показниками, використовуючи дані Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року.
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