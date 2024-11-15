Шмигаль: Розраховуємо на ще один транш від МВФ до кінця року

Уряд розраховує одержати наприкінці грудня ще один транш від Міжнародного валютного фонду.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з місією МВФ.

За його словами, сторони завершили перегляд програми EFF. Україна виконала всі структурні маяки, тому очікується, що Фонд виділить нашій країні ще 1,1 млрд доларів.

«У цьому контексті обговорили подальшу імплементацію реформ, передбачені меморандумом щодо співпраці з МВФ, і прогрес України, який Фонд оцінює дуже високо», - заявив Шмигаль.

Він додав, що на зустрічі торкнулися також макрофінансових питань та потреб України в зовнішньому фінансуванні.