Конгресмен: Дозвіл на удари ракетами ATACMS по території росії веде до ескалації

Обраний Дональдом Трампом радник з національної безпеки Білого дому, конгресмен від Флориди Майе Волтц заявив, що дозвіл на удари ракетами ATACMS по території росії веде до ескалації.

Про це він сказав в ефірі Fox News, який цитує журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, повідомляє "Європейська правда".

Волтц сказав, що адміністрація Байдена заздалегідь не повідомляла йому про рішення стосовно далекобійних ударів по росії.

"І це, знаєте, ще один крок до ескалації, і ніхто не знає, до чого це призведе. Північна Корея передає балістичні ракети, артилерію, а тепер – десятки тисяч солдатів. Адміністрація (Байдена. – Ред.) реагує на це, знімаючи обмеження. Північна Корея посилає ще більше солдатів. Південна Корея заявляє, що може вступити у війну", – перераховував він.

Далі як приклад ескалації майбутній радник Трампа навів продаж нафти до Китаю Іраном, який використовує для для відправки ракет і безпілотників до росії, "а ті своєю чергою завдають ударів по українській критичній інфраструктурі".

"Тож це (дозвіл Байдена. – Ред.) подія, але тактична. Президент Трамп говорить про велику стратегію: як ми можемо змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні? якими мають бути рамки угоди і хто сидітиме за цим столом?" – зазначив Волтц.